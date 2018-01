Dos heridos leves por pirotecnia en San Francisco

Dos personas fueron atendidas en la madrugada de este lunes en el Hospital J.B. Iturraspe de San Francisco por lesiones leves a causa del uso de elementos de pirotecnia.

Los heridos fueron un hombre mayor de edad que llegó con un corte en el labio superior, aparentemente por el uso de una bomba de estruendo; y un niño con quemaduras leves por el uso de una "estrellita", indicó el director del nosocomio público, Valentín Vicente, a El Periódico.

"También se atendió a un menor con escoriaciones por caída de un ciclomotor, no más que eso. Fue una guardia tranquila. No ha habido nacimientos aún, con el primer bebé del año por ahora no hay novedades", agregó Vicente.