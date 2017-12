Entre los libros y el deporte

El trayecto universitario es un camino de superación donde el esfuerzo sirve de combustible a la inteligencia para superar obstáculos y alcanzar metas durante varios años. Pero no es muy diferente a lo que le sucede a la mayoría de las personas en diferentes aspectos de la vida. Como solemos escuchar en algunos discursos de nuestra Facultad, “el único lugar donde el éxito está delante del trabajo, es en el diccionario”.

Y entre tantos testimonios de esfuerzo por lograr un objetivo que tenemos en nuestra Universidad, está el de Jorge Zabala, estudiante de Licenciatura en Administración Rural, quien encontró en las actividades deportivas de la Facultad un lugar en el que también puede crecer, alcanzar metas y ser parte de la vida universitaria más allá de lo académico.

En la maratón “San Francisco Corre 21k”, Jorge participó en los 10k y logró el primer lugar de la categoría de 20 a 24 años. Integra el grupo de Running de nuestra UTN San Francisco desde mediados de 2017, y en la primera competición de diez kilómetros logró quedarse con lo más alto del podio.

“Empecé esta actividad porque me había lesionado, yo estaba jugando al fútbol en la Facultad, y como no podía patear sino solamente correr, empecé a correr en la costanera. Hasta que un día me encuentro a la profe Sol y a los chicos, y me invitaron a participar con ellos. Ese fin de semana había una carrera y les dije que podía participar. Fuimos a competir, creo que éramos cuatro chicos de la Facultad, y me fue bien. Quedé en el quinto lugar sin haber entrenado nada, nunca había corrido”, explicó Zabala.

Y después agregó: “Entonces empecé a ir más seguido, a entrenar con los chicos de Running y cada vez iba mejorando los tiempos. Hasta que fuimos a correr acá, pero los chicos no quisieron ir a participar y fui yo solo. Nunca había corrido 10 kilómetros, siempre eran 5 kilómetros. Fue un esfuerzo psicológico más que todo, entonces me fue bien en mi categoría, yo quede cuarto en la general y a dos metros del tercero, y primero en mi categoría. La verdad que fue muy bueno. Ahora tengo propuestas otras metas”.







Consultado sobre qué significa para él poder hacer deportes en la Facultad donde estudia, el joven atleta respondió: “Es un tema que te ayuda a salir un poco del estudio, a despejar la cabeza. Yo también trabajo y a veces trabajar y sentarte a estudiar no es fácil. Entonces necesitás hacer algo que te guste, y a mí me gusta hacer deporte. Aprovecho siempre que tengo un tiempo, salgo de trabajar, descanso un rato, voy a correr o a jugar al fútbol y después me vengo para la Facultad”.

“Cada uno lo siente como puede. Para mí el fútbol es una locura, soy muy futbolero. Ahora que empecé a correr, también me llamó la atención y me gusta este deporte. Nunca había hecho running y la verdad es que está muy bueno y me llamó mucho la atención, a tal punto que ahora ya me cuido en las comidas, entreno bastante fuerte y me estoy preparando para ver si tengo la posibilidad de ir a correr a otro lado, a otras ciudades de acá cerca para ir probando”, relató.

Jorge terminó sus estudios secundarios en el Cenma Dr. Francisco Ravetti. En ese momento y según lo cuenta, “no tenía pensado venir a estudiar”. “Se me dio charlando con un chico que estudiaba acá, que de hecho él ya no viene más, él había empezado ingeniería y me comentó que eran gratis las carreras en la Facultad y ahí me llamo la atención porque yo pensé que en todas las Facultades cobraban y como yo no tengo la posibilidad de pagar una Facultad me pareció interesante y me vine a estudiar a la UTN. Como todos cuando vienen no conocen a nadie, y empecé a conocer a los chicos que trabajan en la Facultad, algunos me conocían porque yo jugaba al fútbol y me invitaron a participar de los deportes. Y la verdad que te ayuda a no dejar la carrera cuando te va mal, son los que te alientan a que no dejes, que sigas y eso también está bueno. Aparte te ayuda a despejarte un poco del estudio”.







En relación con su futuro en el running, Zabala cuenta que le gustaría “primero que todo, acompañado con los deportes, terminar la carrera. Para el año que viene ya tengo varias propuestas para empezar a correr y ver si puedo conseguir algún sponsor o algo que me pueda ayudar a que yo pueda seguir corriendo por cuestiones de trabajo. A veces es medio complicado por el tema de los tiempos. Pero consiguiendo algo de ayuda yo creo que se me va a hacer más fácil para poder trabajar menos horas y ayudarme a que pueda seguir corriendo. Entonces me parece que tengo la posibilidad porque creo que estoy entre los mejores de la ciudad. Porque en medio año, que los mejores corredores de la ciudad me saquen un minuto, creo que es poco tiempo. Y yo entrenando como estoy entrenando ahora creo que en algún momento los voy a poder alcanzar, y los voy a poder superar. Y creo que el sacrificio que estoy haciendo y la voluntad son muy importantes”.

Finalmente Zabala quiso agradecer “en especial a la profe que siempre me apoyó y me da consejos de elongación, de cómo correr y a veces charlas sobre otras cosas también me ayuda mucho. Y a los chicos de Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Y también a un amigo, que él me empezó a acompañar a las carreras pero simplemente lo hacía para que yo vaya, no es que corre ni nada, terminaba la carrera caminando pero con tal de acompañarme él iba y se esforzaba, es Iván Chiappero, un gran amigo que conocí acá en la Facultad. Y bueno, también a los chicos del Centro de Estudiantes, de la SAE, y en especial a mis compañeros de running que cuento con el apoyo de ellos”.