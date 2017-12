Esta mañana "llovieron" ladrillos desde un edificio

Según contó un vecino, testigo del hecho, por obras en la fachada de un edificio de ocho pisos, ubicado en Rivadavia y Libertad, cayeron ladrillos al piso. "No pueden revolear ladrillos desde esa altura sin medidas de seguridad, la cosa pudo haber pasado a mayores", opinó.

En la mañana de este sábado, desde el edificio Amet, ubicado en Libertad y Rivadavia, cayeron ladrillos, hecho que preocupó a un vecino, que rápidamente envió fotos a El Periódico para contar lo sucedido, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Según su versión, el hecho ocurrió cerca de las 8.30 de la mañana. De acuerdo a lo que explicó al testigo, por obras en la parte exterior de la parte superior del inmueble, de ocho pisos, comenzaron a caer ladrillos hacia el piso.







En base a su opinión, no se tuvieron en cuenta medidas de seguridad para la gente que podría haber transitado por allí ni para los vehículos que se encontraban estacionados. "Había un auto abajo y sólo le pusieron una lona, como para que no se llenara de tierra. No sé cómo estará ese auto", declaró.

"Me da bronca la inoperancia, esas cosas hay que controlarlas, sólo había personal municipal cortando el tránsito, pero tienen que evitarlo, no cortar el tránsito. Esto provocó un revuelo entre los vecinos y por eso se paró. Pero podría haber pasado a mayores", se lamentó.

Corte programado

Por su parte el director de Defensa Civil, Adrián Bonavita, confirmó el hecho y aclaró que el corte en el tránsito fue programado ya que había sido por la empresa que trabajó en el lugar.

Bonavita agregó que ese tipo de trabajos están autorizados. "Cuando una empresa de la construcción necesita cortes de tránsito porque tienen que hacer movimientos de vehículos pesados nos avisan previamente, tomamos nota de ese evento, y hacemos los cortes programados siempre y cuando la obra esté autorizada".