García Aresca: “Se hizo la mayoría de lo que habíamos planificado”

Culmina el 2017 y el intendente Ignacio García Aresca eligió el último día laboral del año para realizar un balance frente al Ejecutivo municipal. Sostuvo que se trató de un año muy movido políticamente pero que pudo lograr la gran mayoría de lo proyectado en obras.

En el haber, reconoció la necesidad de un plan de pavimentación en los barrios que, según adelantó, comenzará en el 2018.

“El 2017 fue muy movido, tuvimos elecciones para diputados nacionales y acompañamos a nuestros candidatos, en los años que son políticos; para uno que está en gestión, es el doble de esfuerzo”, comenzó diciendo el intendente.

¿Pudieron concretar todo lo proyectado para este 2017?

Se hizo la mayoría de lo que habíamos planificado y para mí es un orgullo porque no hay mejor situación que decirle a un vecino lo que vamos a hacer y cumplirle. Errores podemos cometer, nos faltarán cosas, pero uno nunca debe faltar a la palabra empeñada. Planificamos obras para la ciudad del 2030 o el 2040, pensando no solamente en esta intendencia o la que va a venir, sino en las futuras generaciones. Encaramos obras como la de cloacas, que son importantísimas y que muchos no las hicieron porque que no se ven, pero sí se pueden disfrutar, porque el día de mañana le dará mayor calidad de vida a los vecinos. Y la obra de la Cuenca Avellaneda, que hoy algunos se quejan que trae inconvenientes a los vecinos pero que el día de mañana va a traer muchísimos beneficios, como que no volvamos a tener una inundación como la que sufrió ese sector.

¿Alguna obra que le queda y le quita el sueño?

Uno de los problemas que a mí me mueve es la pavimentación de la ciudad. En lo general tenemos una ciudad limpia, ordenada, pero el pavimento te da accesibilidad al barrio y cuando empieza a llover ves que las calles se deterioran; pero no fue una situación propia mía, sino que gobiernos anteriores autorizaron a que los barrios crezcan y cuando se consolidaron surgieron esas dificultades. Cuando planifiqué esta planta hormigonera fue para que San Francisco pueda solucionar esta dificultad. Nos pasó en Plaza San Francisco que hubo un tiempo en que los vecinos no podían llegar a sus trabajos. Yo entiendo a la gente y me lleva a pensar cómo le vamos a dar soluciones, por eso les aseguro que estamos trabajando para llevar un programa de pavimentación a largo plazo.

¿Ya se puede pensar en la pavimentación de calles con la hormigonera?

Estamos comprando moldes, va a llegar un nuevo camión municipal con tambor y vamos a empezar a trabajar con los centros vecinales, hemos presentado una ordenanza marco para dar la posibilidad de que podamos hacer contribuciones por mejoras. Ya recibimos pedidos de distintos barrios que quieren trabajar en este sentido. El año que viene lo arrancaremos anunciando un programa de pavimentación importante.

Una de las cuestiones que surgió de las audiencias públicas fue el pedido de disminución en el FOSP y el OIM, ¿hay posibilidades de rebajas?

El OIM y el FOSP tienen un fin específico. El OIM se utilizó para la compra de todas las luces led y para compensar el trabajo que se hizo con EPEC y que lo hicieron todas las ciudades. Y el FOSP se utiliza para hacer obras que no se les cobra a los vecinos. Porque en todas las ciudades las obras se hacen por contribución por mejoras, hoy no alcanza con los impuestos que se pagan para hacer el pavimento o un cruce de vía y tantas otras. No quiere decir que el día de mañana se pueda buscar una forma de reducirlo.

¿Está garantizada su candidatura para el 2019?

Estoy convencido este proyecto tiene que seguir y que va a seguir gobernado esta ciudad. En San Francisco un intendente podía estar de forma ilimitada en el gobierno, sin embargo yo presenté el año pasado un proyecto para que solamente puedan estar dos mandatos, porque estoy convencido de que lo ideal es cambiar, sea el mismo proyecto o no. O sea que desde el 2015 al 2024 tengo la posibilidad de ser el intendente y estoy convencido de que este es el proyecto que tiene que seguir gobernando.

Frases

“Soy incansable, voy a ir las veces que sea a seguir gestionando para que continúe el crecimiento en la ciudad”

“Gracias a Dios en la ciudad tenemos una oposición que es constructiva que más allá de algunas diferencias, uno puede plantear proyectos”.

“Vinieron muchas cosas pero también faltan otras, soy consciente y la mejor forma de darse cuenta es trabajar con los vecinos, ir a las instituciones, a los centros vecinales y caminar la calle”.

“Soy de seguir Facebook y redes sociales, están aquellos que hablan bien pero también están aquellos que usan cuentas truchas y se amparan para decir cualquier cosa. Pero yo sigo muchos las redes y a los vecinos los llamo por teléfono cuando realmente sé que es un reclamo justo y lo dice de buena manera”.