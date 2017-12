“Cholo” Bustamante, la fuerza de la voluntad

A sus 82 años, Ramón “Cholo” Bustamante no se rinde. Continúa ligado al fútbol como si tuviera 25, edad en la que comenzó a trabajar con los más chicos. Una vida dedicada al fútbol y a los más pequeños.

Bustamante colabora en el club General Savio, institución a la cual de la que forma parte desde hace ya 25 años. Realiza trabajos de pintura, es cobrador y a veces se encarga de la boletería. “Acá estamos, tratando de hacer algo por los chicos. Pero yo hace muchos años que estoy vinculado al Baby, tenía 25 años cuando empecé a entrenar chicos”, comentó.

“Cholo” explicó que sus comienzos fueron en los años anteriores a la fundación de la Liga de Baby Fútbol junto a Carlos Corzo. “Hacíamos partidos y campeonatos con los chicos. Yo vivía en barrio La Florida, él me pidió que junte unos equipos para empezar a jugar y así fue”, relató.

“He tenido muy buenos jugadores. El club de llamaba Arsenal, tenía la camiseta roja y estaba al frente de la cancha de la “flora”. Para ese equipo jugó “La Mona” Garde, Pedro Cordoné, Mario Guzmán, Víctor Almada y Ricardo “Payo” Aimar, el papá de Pablo Aimar, había muy buenos chicos”, recordó.

Raíces de barrio

Bustamante era arquero. “Yo aprendí viendo los partidos de Sportivo, solo. Perdí un porcentaje de la vista por un pelotazo en el ojo así que tuve que dejar de jugar siendo muy joven y me dediqué a entrenar”, señaló.

Vivía en calle Garibaldi, frente a la vieja cancha de La Florida y armaba campeonatos con los chicos del barrio. “La cancha de “la flora” estaba ahí, entre Castelli y Dean Funes, donde ahora está la sede. Cuando era joven estaba todo el día ahí”, comentó.

“Con Carlitos Corzo hemos ido a muchos lados. Juntábamos chicos y hacíamos equipitos. Me acuerdo que se formó una liga en Sportivo Belgrano. Íbamos siempre, pero después se desarmó porque se armó la Liga de Baby”, detalló.

Tiempo después se vinculó al Baby Fútbol, en el club Tarzanito. “Mis hijos jugaron todos en Tarzanito, pero yo también estuve en River, Norte y ahora en Savio. Acá abro la puertita y estoy en la cancha, estoy cerca”, bromeó.

Sus años en General Savio

“Cholo” vive desde hace ya varios años en barrio Cottolengo, a donde se acercó cuando todavía la cancha estaba ubicada a la vera de la plaza. Hoy se encarga de mantener el predio en condiciones. “Vengo temprano. Desde las 6 hasta las 8 o 9, por el sol. Y a la tarde vengo a las 6 hasta que oscurezca”, señaló.

Y agregó: “Yo hago cualquier cosa. Pinto y ayudo en lo que sea. Antes era entrenador pero ahora ya no estoy para esos trotes, siempre me gustó. Marco la cancha, pinto, hago de cobrador, ahora estamos pintando todo para que quede lindo para el nacional”, indicó.

Un escape

“Es una alegría muy grande hacer todo esto y ver cómo los chicos después disfrutan. A veces no puedo quedarme porque me hace mal. Me voy porque me cuesta y me duele no poder estar adentro”, comentó con nostalgia.

A sus años a veces se hace difícil, pero no pretende dejar el club por nada en el mundo. “Acá voy a estar hasta que me muera, o hasta que mis hijos me dejen también porque me retan para que no haga fuerza”, bromeó.

“Cholo” recuerda los antiguos torneos que organizaban para los más chicos. “No sabíamos que poner de premio así que les pedíamos las medallas a los jugadores de “la flora” para poder darles algo a los chicos cuando ganaban el torneo”, recordó. “Conseguíamos siete medallas. Eran todas distintas pero no importaba”, comentó con gracia.

El “Payo” Aimar vivía en San Francisco

Raúl “Mona” Garde también recuerda a Bustamante y a Ricardo Aimar, padre del ex jugador de River, Pablo Aimar. “Grandes personas”, subrayó Garde.

“Teníamos 7 años cuando jugábamos en Arsenal y nos dirigía el “Cholo”. En esa época había grandes jugadores como José Carreño, Guzmán y el “payo” Aimar, que me lo crucé jugando en el club 30 de Marzo también”, explicó.

“Los Aimar vivían por España y J.J. Paso. El padre de Ricardo era panadero y vivieron ahí hasta que el “payo” tenía 13 años más o menos, después se fueron a Río Cuarto. El “payo” era un jugadorazo, tenía grandes condiciones, así salió el pibe”, destacó.