El quíntuple asesino tenía denuncias por violencia de género

Facundo Solís, agente del Servicio Penitenciario que mató a su ex pareja y a cuatro familiares de ella, tenía una orden de restricción. La víctima había participado de las marchas de Ni Una Menos.

Mariela Noguera, asesinada hoy en Santa Fe por su ex pareja, había denunciado a Facundo Solís por violencia de género y éste tenía una orden de restricción.



El agente del Servicio Penitenciario volvió a golpearla y amenazarla, por lo que ella lo volvió a denunciar hace 10 días. Esta tarde, el suboficial del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) la mató a balazos y también asesinó a su hijastra y su novio, a su ex suegra y a su ex cuñada.



Noguera trabajó en el área de Derechos Humanos de la Provincia y había participado en varias marchas organizadas por el colectivo Ni Una Menos.



Actualmente, la mujer cumplía tareas en la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia provincial.



Solís, de 33 años, cometió el quíntuple crimen con su arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros.