Rosa Acosta en los Rayos X Verano

Nombre y apellido: Rosa Udelia Acosta.

Edad: 48 años.

Profesión/ocupación: empleada de comercio.

¿A qué hora se levanta en vacaciones? 7:30.

¿Todo el día de malla y ojotas? En malla y crocs.

¿En qué lugar de la ciudad le gusta pasar el tiempo en vacaciones? En mi casa o visitando amigas.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién? Con mi hija a Playa del Carmen.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo? Con las personas que no me llevo bien.

¿El lugar más lindo al que viajó? Camboriú, Brasil.

¿Bebida favorita para las noches de calor? Lemon champ.

¿Se engancha con algún programa o serie de TV? No, no veo tele.

¿Qué libro está leyendo? “El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl.

¿Lo mejor y lo peor del verano en San Francisco? Lo mejor son las peatonales y lo peor es el calor y la humedad.

¿Qué música está escuchando? Marc Anthony y Maluma.

¿Una película que recomiende para ver un lunes a la siesta? “La vida es bella”.

¿Dieta o todo permitido por ser vacaciones? Todo permitido.

¿Por qué va a brindar en estas fiestas? Para que en nuestra Argentina haya más trabajo y menos despidos.

¿Mucha vida nocturna en verano? Más o menos, me gusta estar más en casa.

¿Qué le gusta hacer las tardecitas de vacaciones? Estar en la pileta.

Para estar en forma, ¿gym o trote en la costanera? Trote en la costanera.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones? Cuando me fui a Salta, conocí mucha gente linda y amorosa.

¿Qué es lo que más extraña cuando terminan las vacaciones? Estar con mis hijos.

¿Una meta para este verano? Estar bien de salud.