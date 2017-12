Phil Collins tocará en Córdoba en 2018

Se confirmó la noticia que muchos cordobeses estaban esperando: Phil Collins, el legendario integrante de Genesis y dueño de un exitosísima carrera solista, actuará en marzo del año que viene en Córdoba.

El show tendrá lugar el lunes 19 de marzo, en el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto Atlético Central Córdoba, en pleno barrio de Alta Córdoba.

La gira de Collins por Latinoamérica comenzará en febrero por Brasil, pasará el 17 de marzo por Montevideo, Uruguay; el 15 por Santiago de Chile y el 20 por el Campo de Polo de Buenos Aires (show para el que están agotadas todas las localidades).

La gira se llama Not Dead Yet Tour (Aún no ha muerto), en referencia a la autobiografía que el baterista y cantante publicó en octubre de 2016, y es el primer tour mundial que el inglés encara en los últimos 10 años. "Pensé que me retiraría en silencio, pero gracias a los fans, mi familia y el apoyo de un montón de artistas extraordinarios, he redescubierto mi pasión por la música y los shows. Es hora de hacerlo todo de nuevo y estoy emocionado. Simplemente se siente bien", dijo en su momento Collins sobre su regreso a los escenarios.

Será, además, el retorno del cantante a Latinoamércia tras más de 20 años: su anterior presentación en Argentina fue en 1995.

Este gran operativo retorno de Phil Collins incluyó la reedición de toda su discografía solista (con el detalle de haber renovado las portadas con fotos de él en la actualidad) y shows que vienen agotando la taquilla en Norteamérica y Europa.