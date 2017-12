Investigan abusos a menores en el Complejo Esperanza

Al menos seis menores de entre 15 y 16 años habrían sido abusados sexualmente dentro del Complejo Esperanza. La denuncia fue realizada por la Senaf en el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia (que también atiende casos de toda índole). Los adolescentes habrían sido atacados por otros tres internos de la misma edad.



La causa llegó al juzgado de José González del Solar porque era el que estaba de turno, sin embargo luego pasó al Juzgado Penal Juvenil Nº 1.



El juez José González del Solar (quien no está detrás del caso) opinó como especialista y dijo a Cadena 3: "Lo que preocupa es el contexto ya que estos hechos se dan dentro de establecimientos que están para guardar a los adolescentes más vulnerables".



"Esto obliga a las autoridades a redoblar los esfuerzos y los cuidados para prevenir ataques de internos hacia otros, algo que a la vista está, no ocurrió", indicó.



"La vigilancia disminuye sensiblemente y explica barbaridades como éstas", agregó.



"El Estado firmó un pacto, empeñó su palabra y aceptó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por lo tanto debe dar cumplimiento con lo que se compromete y si se considera al adolescente como un educando y no un salvaje, se le debe dar la educación adecuada a la problemática que vive", sostuvo.



Y continuó con la crítica: "Esa tarea de educación especial requiere de educadores preparados que salen de la Universidad Provincial, pero los incorpora a cuentagotas y los asfixia".



"En el Complejo Esperanza prevalece la guardia mal ejercida por sobre el trabajo educativo", señaló.



Y remarcó: "Hay poca educación y mala vigilancia, es un cóctel explosivo".



Finalmente apuntó a tener un órgano externo e independiente al complejo que se encargue de monitorearlo.

Fuente: Cadena 3