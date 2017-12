Este martes, alrededor de las 20, tres policías le salvaron la vida a un niño de un año y medio en la estación de servicio ESSO ubicada en Av. Libertador Norte y Rosario de Santa Fe.

Según informaron fuentes policiales el niño se había ahogado cuando estaba siendo amamantado por su madre y gracias a la rapidez del personal policial, que realizaron las primeras tareas de reanimación, pudieron salvarle la vida.

Luego de ser reanimado el niño fue atendido por el servicio de emergencia Ucemed que, luego de corroborar los signos vitales, trasladó al menor al Sanatorio San Justo donde fue asistido por el médico de guardia y quedó internado en observación.

Los héroes

Se trata del cabo Gastón Ebel, la sargento Marina León y el agente de la Policía Barrial, Lucas Flores que realizaron las tareas de RCP y lograron salvar la vida del pequeño.

Ebel comentó que fue el primero en llegar y recibir a la criatura en sus brazos "Respiraba muy leve y enseguida le empecé a hacer al reanimación hasta que volvió en sí", indicó

Además señaló que nunca le había pasado tener que intervenir en una situación como esta "Fue todo muy rápido, un momento de mucha tensión pero uno como profesional tiene que saber actuar y sobrellevar la situación. Gracias a Dios pude actuar tranquilo", explicó.

Y agregó: "Uno como padre lo vive de una manera muy particular, tengo tres hijos y me toca muy adentro. Incluso tengo un bebé de un mes, la situación me tocó".