Miguel Del Sel habló tras la denuncia de acoso de Silvia Pérez Ruiz

Miguel Del Sel rompió el silencio después que la periodista Silvia Pérez Ruiz lo denunciara por acoso sexual. En diálogo con el programa A diario de Radio 2, el exdiputado nacional dijo que le iniciará acciones legales a la cordobesa y confesó que está "amargadísimo" tras la denuncia. Él asegura que todo esto "es una mentira".

"Jamás he tocado a alguien. Esto está en manos de un abogado, un primo mio porque nunca he tenido abogado, como nunca he tenido problemas con nadie. En 60 años no tuve denuncias de nada, jamás cometí algo así o he tocado a alguien en una nota"”, dijo y agregó: "Con los Midachi hemos hecho miles y miles de notas en 35 años. Por el año y lo que ella cuenta, coincide con la madrugada que murió mi vieja".

"Jamás he hecho algo así en toda mi vida. Si he perdurado es porque respetamos a todo el mundo. Que Midachi es pícaro, bárbaro, pero hasta ahí, o decir piropos para que el otro se sienta bien, pero no esto. Estoy muy amargado, es la primera vez que voy a usar un abogado", reforzó y sumó: "No pienso hacer más declaraciones. Queda en manos de mi primo, abogado. Porque, ¿cómo te defendés de la mentira? Si fuese verdad, podría pedir disculpas o defenderme".

El humorista confirmó que irá "hasta las últimas consecuencias" en el ámbito judicial para defenderse y pedirá que Silvia se retracte.