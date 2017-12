Consejos para desintoxicar el cuerpo después de las fiestas

La chef de Córdoba, Paula Massuh, brindó algunos consejos para desintoxicar el cuerpo después de las grandes cantidades y variedades de ingesta de alimentos en la mesa navideña.



"No hace falta hacer una dieta", dijo. Y agregó: "Hay que estar tranquilo, dormir siesta, tomar mucho líquido, estar en silencio para centrarse de vuelta".



También aconsejó realizar ejercicios físicos, caminar y mover el cuerpo.



Otro de los consejos que brindó es "comer mucha verdura cruda ya que hace que todo nuestro metabolismo se mueva más que con la cocida y tiene más nutrientes".



"La alimentación consciente y estar bien no es solamente la comida, sino también a dónde voy, con quién me junto, qué hablo, cómo me siento, todo influye en el sistema nervioso central por eso hay que buscar el confort", aclaró.





Algunos tips para tener en cuenta :

1. Un buen desayuno que evite los productos preparados y se centre más en jugo de naranja exprimido, frutas, y tostadas integrales.



2. Renunciar a los fritos y la comida comprada. Cocinar en casa, alimentos a la plancha, hervidos o al horno.



3. Cenar ligero e ingerir frutas con alto contenido de agua, como el ananá.



4. Consumir productos integrales, aportan un bajo nivel de grasa y una dosis extra de fibra.



5. Los batidos detox son aliados para recuperar peso y sentirse fresco.



6. Deshacerse de los dulces navideños que hayan sobrado y evitar la tentación.



7. Abandonar el azúcar y los edulcorantes sintéticos, consumir miel o stevia.



8. No caer en la tentación de "picar" fuera de hora, en lugar de eso tomar infusiones para calmar el hambre.



9. Tomar dos litros de líquido al día para hidratarse y eliminar toxinas de tu cuerpo.



10. Dormir entre 7 y 9 horas por día y hacer ejercicios.

Fuente: Cadena 3