El Círculo de Ajedrez entregó sus premios anuales

El pasado miércoles se realizó en la sede del CASF, la entrega de premios anual que marcó el cierre de las actividades de la institución.

La ceremonia comenzó con las palabras del presidente de la entidad quién realizó un repaso por los hechos más destacados del año, los proyectos a futuro y los desafíos que comienzan con la obtención de la personería jurídica y el cambio de nombre a Club de Ajedrez San Francisco. Luego dirigió sus palabras el Director de Deportes municipal Prof. Juan Iturburu que manifestó su permanente apoyo y el de la Municipalidad a las actividades que realiza el CASF, en especial el PROMAE, ya con 20 años de vigencia.

Posteriormente se agradeció la distinción del Círculo de Periodistas Deportivos por los 45 años de la entidad.

También se realizó el recordatorio de dos ajedrecistas fallecidos este año, Carolina Porporatto, haciendo entrega de un presente recordatorio y nombrando a Carolina como campeona de los torneos Mayor 2015 y 2016, vacantes hasta el momento, ya que ella había ganado el del año 2014, y a Hugo Fernández, habitual jugador de los equipos en los torneos provinciales. También por primera vez se llevó a cabo la entrega de cajas navideñas para los docentes del PROMAE y de la academia y de llaveros recordatorios por los 45 años del CASF.

Luego de la ceremonia, se compartió un ágape con los presentes.







Los premiados fueron:

CAMPEÓN GRAN PRIX CATEGORIA "A" Y SUBCAMPEÓN ABIERTOS Claudio Dellagiovanna

CAMPEÓN GRAN PRIX CATEGORIA "B" Patricio Grospietro

SUBCAMPEÓN GRAN PRIX CATEGORÍA “B” Naim Aragno

CAMPEÓN ABIERTOS Y SUBCAMPEÓN GAN PRIX CATEGORÍA “A” Juan Marsón

TORNEO OFICIAL SUB 10 ABSOLUTO Renzo Platini

TORNEO OFICIAL SUB 10 FEMENINA Mayra Lencinas

TORNEO OFICIAL SUB 12 ABSOLUTO Santiago Taborda Bertiche

TORNEO OFICIAL SUB 14 ABSOLUTO Patricio Grospietro

TORNEO OFICIAL SUB 16 ABSOLUTO Matías Vilchez

TORNEO OFICIAL SUB 18 ABSOLUTO Facundo Chen

También se entregaron premios por participación a los jugadores menores de los torneos Mayor 2017.







Además, agradecieron a todos los que este año han apoyado de una u otra manera las actividades del mismo, en especial a docentes, dirigentes, padres, alumnos, jugadores, socios, Municipalidad de San Francisco, a través de sus funcionarios encabezados por el intendente Lic. Ignacio García Aresca, sindicato UOMA, trofeos Emperador, empresa Rosso Hnos, UTN Facultad Regional San Francisco, y celebra terminar nuevamente un año de actividades y logros de sus jugadores y de la institución.