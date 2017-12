La Policía presentó el operativo de seguridad Verano 2018

Este viernes en la ciudad de Miramar se llevó a cabo el acto de Inicio del "Operativo de Seguridad Verano 2018" presidido por el Intendente Municipal Adrián Walker junto a el Director Gral. de la Dptal. Norte Crío. Gral. Félix Quinteros.



El Crio. Felix Quinteros señalo que es un momento importante y feliz para presentar dicho operativo y resaltó al formación de los uniformados "Quiero comentarles que desde ya hace un tiempo de manera conjunta con el Director General de la Policía Caminera, hemos estado trabajando sobre modalidades en cuanto a la prevención de delitos no solamente a los turistas que vendran, en gran manera de acuerdo a la Agencia Cordoba Turismo tiene previsto, sino también a personas que vienen a visitarnos de otros paises ya que en los últimos días sabemos que han legado turistas de Panamá y por supuesto también a todos los vecinos", comentó.

y agregó "Este operativo de seguridad se llevará a cabo con 33 efectivos y por primera vez vamos a contar con cinco oficiales ayudantes egresados y formados con la nueva formación de la nueva Policía barria junto a los efectivos del grupo GERS".

Además, estuvieron presentes el Director General de Policía Caminera Crio. My. Adrián Delgado, el Director Unidad Regional Departamental San Justo Crio. My. Ricardo Galarza, Director Unidad Regional Departamental Rio 1º Crio. My. Ramón Pereyra, Director Unidad Regional Departamental Colon Crio. Insp. Aldo Spadachini, Jefe de Inspección Zona Nº 2 Crio. Insp. Luis Ludueña, Jefe de Sub. Cria. Miramar Of. Ppal. Facundo Bosco.

Por otro lado, también participaron los Oficiales Superiores y Jefes de la Unidad Regional Departamental San Justo y personal policial que participó en la formación.

La ceremonia tuvo lugar en la Avenida Costanera de la localidad costera donde participaron numerosas autoridades políticas y policiales.