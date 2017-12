“Apuntamos al barrio”

La nueva temporada de la Liga Juvenil cerró con saldos ampliamente positivos en materia institucional, deportiva y social. Fueron más de 400 chicos en 11 clubes los que participaron de la competencia en 2017.

Los dirigentes Carlos Giordano, Néstor Giraudo y Paula Olmos comentaron que fue un año diferente porque fue manejado de otra manera y con otro compromiso. “Tratamos de involucrar más a los padres, nos costó mucho pero lo fuimos mejorando. Hemos tenido errores pero fue un año muy positivo porque hemos agregado clubes que nunca habían apostado a la Liga Juvenil y clubes que sumaron varios equipos a la competencia”, señalaron.

Además, aseguran que lograron bajar la cantidad de lesiones. “Nos hemos organizado mejor en cuanto a la prevención y principalmente con el tema de los EMAC, por suerte casi no hubo chicos que se quedaran sin jugar una fecha por no tener la habilitación médica”, comentaron.

Por otro lado, señalaron que haber jugado la final del Clausura en el estadio de Sportivo Belgrano fue un cierre muy lindo para todos, sobre todo para los chicos y para los padres. “Los papás querían entrar a la cancha a sacarse fotos con los chicos fue una jornada muy linda. Queríamos hacerlo como preliminares del último partido de local de Sportivo Belgrano en el Federal A pero no llegamos con el calendario nuestro”, indicaron.

La comisión central culmina su mandato en 2017 sin embargo seguirán vinculados a la liga. “Hoy nosotros cumplimos un ciclo, tenemos que llamar a elecciones. Si hay una lista opositora habrá elecciones y si no queremos incorporar gente para sumar actividades y continuar creciendo”, señalaron.







Despertar a los barrios

El objetivo a cumplir siempre fue lograr que los barrios se sumen a la competencia. “Hoy creo que puede haber 400 chicos más en la liga. La Milka tiene para armar 3 o 4 equipos en distintas categorías y La Florida también. Queremos despertar a los barrios, que se vuelvan a comprometer y seguir sumando gente en la comisión”, explicaron.

Intentan reflotar todo lo que generaba la vieja Liga Amateur y el día de mañana conformar una liga que también tenga primera y segunda.

Nivel deportivo

“Hemos notado una mejora en el nivel de los chicos, hay clubes que perdían por mucho y mejoraron, otros mostraron un gran nivel y compromiso en todo el torneo. Son equipos que se armaron en los barrios como Deportivo El Coto, Iturraspe, Deportivo Las Malvinas, Juventud Unida”, señaló Giordano.

Deportivo Las Malvinas fue uno de los ejemplos más claros. “Broglia trabajó muy bien y con un muy buen material. Hay chicos muy interesantes y con el pasar del tiempo la mejora se notó porque se acoplaron como equipo”, expuso.

Proyecto Baby



Los dirigentes comentaron que están armando un nuevo proyecto para involucrar a los chicos que están en los últimos dos años de Baby Fútbol. ”La idea es que puedan sumarse a la liga y jueguen los domingos cada uno con su respectivo club de baby pero que participen en cancha de 11 y que puedan trabajar en la adaptación mucho mejor. Hay que charlarlo, queremos reunirnos con la liga de baby”, indicaron.

La idea es hacer encuentros cada 15 días o bien un campeonato donde el chico que tiene pocos minutos en el baby puede tener más minutos en la Liga Juvenil. “Hay chicos que no se motivan o les cuesta más la cancha de 7 y por ahí se despiertan en una cancha de 11. Lo que nosotros queremos es acordarlo con la liga, que no haya seleccionados y que no se crucen de club los jugadores, que participen con su club de baby”, señalaron.

Jugarán El Nacional

La Liga Juvenil participará de la próxima edición del Nacional de Baby Fútbol. “Queremos que los niños se acerquen, que se armen nuevos clubes. Hay chicos que no tienen lugar en otros clubes, queremos darles la posibilidad de que jueguen al futbol, nada más simple y más lindo que eso”, comentaron.

Los horarios no van a cambiar

Los dirigentes aseguraron que los horarios de domingo por la mañana no cambiarán. “Queremos cuidar a los chicos, por eso vamos a mantener los horarios de domingo por la mañana. Los chicos que se comprometen no salen o por lo menos no terminan mal porque al otro día tienen que jugar”, señalaron.

Será una liga Cardioprotegida

“Estamos trabajando en el proyecto de sumar un paramédico en cada cancha, hacer el curso obligatorio de RCP para entrenadores, dirigentes y chicos. También queremos incorporar desfibriladores”.





Juega el corazón

“Hemos traído el debate a las reuniones y hemos logrado que dos chicos con capacidades diferentes puedan jugar, se trata de Luciano en Josefina y Uriel en Iturraspe. El caso de Uriel es destacado porque jugó la final de la Copa Estímulo de la división sub 14 y ver la alegría de ese pibe entrando a la cancha de Sportivo Belgrano en una final no hay palabras para describir lo que hemos sentido, ese es uno de los saldos más que positivos de nuestro año redondo”, comentaron.