Agustina Gay, una promesa con brillo propio

Con solo 12 años, Agustina Gay tuvo la oportunidad de competir con las mayores exponentes del país consagrándose Campeona Nacional de Natación en 50 metros espalda en Santiago del Estero, donde compitió en seis pruebas e hizo podio en todas: 50 y 100 metros espalda, 50, 100 y 200 metros crol y 200 metros combinados.

Además, es Campeona Nacional en los Juegos Evita en los 50 y 100 metros espalda y en las 4 postas femeninas con la Selección de Córdoba. Y, como si fuera poco, es múltiple Campeona Provincial en 50, 100 y 200 metros libres y 50, 100 y 200 metros espalda.

Agustina hace 6 años que está vinculada a la natación y compite desde los 6. Entrena en el Sport Automóvil Club con el profesor Aníbal Gaviglio. Ahora se prepara para participar del Nacional que se desarrollará en Cipolletti, Río Negro, del 24 al 27 de enero del año próximo.

¿Cómo fueron los comienzos en la natación?

Yo empecé desde muy chica, a los 4 o 5 años, porque mi hermano nadaba en el Sport. No lo tomaba como algo especial, en esa época también practique hockey y vóley. Me distribuía los días, me acomodaba los horarios y lo tomaba de una manera más relajada.

¿Cuándo empezás a competir?

A los 6 años. Empecé con los zonales, los provinciales y ahora estoy pensando en los nacionales. Fue el deporte que más me gustó y en el que mejor me iba, por eso me decidí por la natación.

¿Cómo fue tu preparación en estos seis años?

Los entrenamientos fueron cada vez más duros, cada vez más metros para poder llegar al nacional. Me exigía cada vez más y mejoraba los tiempos. Hoy entreno todos los días, antes entrenaba dos veces a la semana. Es un gran sacrificio, a veces me gustaría juntarme con amigas pero no puedo porque tengo que entrenar. Uno entiende que si querés que te vaya bien te tenés que esforzar.

¿Esperabas ganar el premio a la revelación deportiva?

No, fue mucha emoción, no lo esperaba. Yo estaba sentada, distraída, comiendo un hielo y cuando me nombraron largué el hielo y subí enseguida, no sabía que decir (risas).

¿Qué es lo que viene ahora?

Ahora vamos a participar en Rosario en un torneo provincial para medirnos, nos preparamos en broken que son trabajos de velocidad pero estamos pensando en el Nacional que se va a hacer en Cipolletti.

¿Objetivos?

Poder competir en un torneo internacional, competir en los juegos binacionales con Chile. Dentro de tres años, si clasifico, puedo competir. Ese es mi objetivo a corto plazo.

El rol de la familia, un pilar muy importante

Laura, mamá de Agustina, comentó que principalmente el apoyo y el acompañamiento se da con respecto al estudio y el colegio. “Para que ella pueda seguir el nivel de entrenamiento con el ritmo del colegio hay que acompañarla mucho y sobre todo organizarla en los horarios porque es chica todavía”, explicó.

Además, señaló que desde junio Agustina agregó el entrenamiento en gimnasio pero todavía no hace doble turno “Eso lo maneja muy bien Aníbal porque no las sobreexige. Pero la premisa es siempre acompañarla y estar cerca”, indicó.