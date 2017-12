Pagura: “El balance no es positivo”

El jueves San Isidro cerró la primera parte de la temporada con una derrota en condición de visitante ante Deportivo Norte de Armstrong. El equipo de calle Corrientes no pudo encontrar la regularidad y se quedó sin poder sumar una sola victoria fuera de casa.

El entrenador Julián Pagura señaló que el balance de la primera parte no es positivo, sobre todo en la solidez que se necesita para conseguir buenos resultados afuera. “Hubo muchos partidos donde no pudimos jugar en un buen nivel, y si vamos a la parte estadística hemos ganado 7 y perdido 9, no conseguimos ganar de visitante y tampoco hemos tenido una gran performance de local, pero esto un camino largo”, comentó.

“Creo que el equipo todavía no encontró esa madurez de aprovechar nuestros momentos para hacer la diferencia. Contra Unión teníamos el partido controlado y se nos escapó; con Norte siempre estuvimos atrás, y en el momento en que nos pusimos arriba tuvimos muchas desinteligencias y no tuvimos juego en equipo. Como entrenador me preocupa y genera una alerta para seguir trabajando con esas cosas”, explicó.

Por otro lado, el entrenador se mostró optimista de cara al 2018 para mejorar la situación. “Como equipo sabemos que tenemos mucho más para dar y que hay que mover fichas para mejorar esas cosas. Es importante entender que hay situaciones adversas en la temporada y a nosotros nos pasó en esta primera parte. Esperamos que podamos cambiar esta imagen”, señaló.

El 2018

Para la segunda parte de la competencia el entrenador evalúa, junto a la dirigencia, los pasos a seguir con respecto al equipo “Va a haber movimientos, estamos trabajando para evaluar qué es lo que más nos conviene pero no hay nada definido. Estuvimos reunidos con los dirigentes, buscamos lo mejor para San Isidro y estamos trabajando para tener un equipo competitivo”, comentó.

El plantel fue liberado y retornará a los entrenamientos el miércoles 3 de enero. Tendrá una semana de preparación para volver a la competencia el 10 de enero en condición de local ante Deportivo Norte.

Buscar el reemplazante de Vico

Roberto Vico, ex entrenador de las divisiones inferiores que se alejó de la institución, fue operado con éxito hace unos días pero aseguró que no retornará al club. La dirigencia ya se encuentra trabajando con el fin de conseguir su remplazo.

“Estamos evaluando dos carpetas, son dos nombres de afuera. Apuntamos a un perfil de formador de jugadores que se haga cargo de u15, u17, u19 y primera local. Queremos a alguien de experiencia en la conducción de equipos jóvenes y que sean preparados para abastecer a la primera división”, expuso Carlos Berardo, presidente de San Isidro.

El fixture 2018 – Conferencia Norte

10/01 – San Isidro vs Deportivo Norte

14/01 – San Isidro vs Barrio Parque

17/01 – Tiro Federal vs San Isidro

24/01 – San Isidro vs Ameghino

27/01 – Ameghino vs San Isidro

30/01 – San Isidro vs Talleres de Tafí Viejo

07/02 – San Isidro vs Villa San Martín

11/02 – San Isidro vs Independiente (SdE)

13/02 – San Isidro vs Unión (Santa Fe)

16/02 – Libertad vs San Isidro

20/02 – Villa San Martín vs San Isidro

22/02 – Hindú vs San Isidro

25/02 – San Isidro vs Tiro Federal

27/02 – Unión (Santa Fe) vs San Isidro

04/03 – San Isidro vs Echagüe

11/03 – San Isidro vs Hindú

16/03 – San Isidro vs Libertad

20/03 – Mitre (Tucumán) vs San Isidro

22/03 – Talleres de Tafí Viejo vs San Isidro

24/03 – Independiente (SdE) vs San Isidro

28/03 – Barrio Parque vs San Isidro

03/04 – San Isidro vs Mitre (Tucumán)

06/04 – Echagüe vs San Isidro

08/04 – San Isidro vs Oberá TC